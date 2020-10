Si Jean-Michel Aulas annonçait ce vendredi que Depay resterait à Lyon, la réalité semble différente.

Et pour cause, le buteur de l’OL serait tombé d’accord avec les dirigeants blaugranas. Ne restait plus qu’à convaincre les Gones et Jean-Michel Aulas. Si la première offre barcelonaise était insuffisante, une contre-attaque se met en place. Mais le Barça est pour l’instant bloqué par la Ligue Espagnole ce qui retarde le transfert du Néerlandais.

Tout repose sur la Ligue espagnole. Si cette dernière donne son feu vert, Memphis Depay rejoindra Messi dans la foulée. Désireux de quitter Lyon, Memphis dispose d’un accord pour partir si une belle offre atterri sur le bureau de son Président. Si le montant n’a pas filtré, l’offre que prépare le Barça serait en adéquation avec les attentes lyonnaises. Dossier à suivre de près dans les prochains jours.