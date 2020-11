Jeff Reine-Adelaïde a quitté l’Olympique Lyonnais en fin de mercato pour rejoindre l’OGC Nice.

Jeff Reine-Adelaïde a décidé de rejoindre Nice dans les dernières minutes du mercato d’été. Aujourd’hui installé sur la Côte d’Azur, le joueur sort du silence et évoque son adaptation avec son nouveau club. L’ancien d’Angers peut cette fois compter sur le soutien de Patrick Vieira, son entraîneur à Nice…contrairement à Rudi Garcia à Lyon.

« Je suis très content, ça se passe super bien (à Nice). J’ai un entraîneur (Patrick Vieira) qui compte sur moi et qui tente de me faire progresser. J‘essaye de retrouver du rythme. Je me sens épanoui et maintenant, c’est à moi de le montrer sur le terrain », a indiqué le milieu de terrain de Nice et de l’équipe de France espoirs sur l’antenne de Canal+. Un bon tacle envoyé à Rudi Garcia qui n’était pas un grand fan du joueur lors de son passage à l’Olympique Lyonnais.