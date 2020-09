Transféré à Lyon il y a moins de deux saison en provenance du SCO Angers, Jeff Reine-Adelaïde a surpris tout le monde en annonçant qu’il voulait partir lors du mercato. Message reçu pour les dirigeants mais pas à n’importe quel prix.

Comme le précise “France football”, JRA est intéressé par le projet du Stade Rennais et un départ vers la Bretagne semble possible dans les jours à venir. Malgré tout, l’OL ne souhaite pas le brader et réclame près de 30 millions d’euros pour lui accorder un bon de sortie.