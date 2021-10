L’Olympique Lyonnais a battu ce samedi le RC Lens (2-1), de justesse, lors de la 12e journée de Ligue 1. Mais cette victoire fait débat. Dominé, les Lyonnais ont réussi a prendre le meilleur sur leur adversaire sans montrer un jeu brillant. Le coach de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz, a lui-même été critique sur le niveau de son équipe.

« On a gagné contre une équipe excellente, la meilleure contre qui on a joué jusque-là. Normalement on joue mieux que ça. En seconde période, on a perdu beaucoup de ballons faciles. Mais Lens a fait un très bon pressing aussi, c’est vraiment une très bonne équipe. C’est un soulagement d’avoir gagné car quand on regarde le classement, c’était un match qu’il fallait absolument remporter. (…) Là, on a réussi à garder les points à la fin du match, c’est bien d’avoir tenu. Des fois cette saison, on ne méritait pas de perdre et peut-être qu’on ne méritait pas de gagner ce match. Mais c’est bien d’avoir été ensemble et solidaires », a déclaré Bosz après la rencontre.

L’équipe lyonnaise va devoir se remobiliser et donner un meilleur jeu jeudi, en affrontant le Sparta Prague en Ligue Europa.