Raymond Domenech n’est pas du tout fan d’Housem Aouar.

Raymond Domenech a lourdement critiqué la prestation d’Houssem Aouar face à Saint-Etienne. L’Olympique Lyonnais s’est pourtant facilement imposé contre les Verts (2-1) dans le cadre du derby du Rhône pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. L’ancien sélectionneur des Bleus n’est pas tendre avec le milieu de terrain.

« Ça fait plus d’un an que je dis que Lyon joue comme Aouar. Il joue comme un vieux de 35 ans. Il fait tourner le ballon, il n’accélère plus. Autant je l’ai encensé à ses débuts, car il accélérait le jeu de Lyon. Sur le côté, il prenait le ballon, il éliminait, il faisait des centres, il jouait pour les autres… Un super Final 8 ? Non, il a fait des éclairs, sur ce qu’il est capable de faire. Il a quelques fulgurances, car il a du talent. Mais le reste du temps, son absence est pesante pour l’équipe… Ça impose un rythme qui n’est pas bon. Avec ce niveau-là, personne ne va le prendre au mercato… Les grands clubs européens ne prendront pas un joueur qui fait quelques éclats de temps en temps et qui joue comme un grand-père le reste du temps… », a indiqué l’ancien sélectionneur des Bleus sur L’Equipe.