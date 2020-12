Jean-François Gomez, journaliste pour Le Progrès, estime que Rayan Cherki doit prendre exemple sur des anciennes stars du club comme Karim Benzema et Alexandre Lacazette pour gagner sa place au sein du onze de départ.

« Cherki remplaçant de Memphis Depay ? On verra plus tard… Mais il faut reconnaître que la rentrée de Cherki contre Reims a été bonne. Mais avant, il n’avait pas réussi sa titularisation à Angers. Alors, évidemment, il a joué dans deux registres différents. Mais en attaque, il n’y a pas 50 places disponibles. Donc un joueur, il doit se plier aux demandes du coach. Si on lui dit de jouer sur le côté, ce n’est pas pour le punir, c’est pour le faire progresser, pour lui donner d’autres automatismes », a indiqué le journaliste du Progrès.

Avant d’ajouter : « C’est ce qui s’est passé à Lyon avec Benzema, avec Lacazette. Ils étaient passés sur les côtés avant de jouer dans l’axe. Sur un côté, c’est là où l’entraîneur demande le plus d’efforts. Dans l’axe, ce genre de joueurs, ils sont doués, ils font ce qu’ils veulent, mais ils ont besoin de voir que le haut niveau passe par des efforts défensifs, un travail sur le côté, plus collectif… C’est un axe de progression pour un joueur comme Cherki. Il a retenu la leçon d’Angers. C’est un bon signe. »