Ce vendredi soir, l’OL s’est imposé dans le derby face à l’AS Saint-Etienne (1-0). Un succès très important pour les Gones mais encore une fois le jeu produit n’était pas au rendez-vous.

Si le derby n’a pas été flamboyant sur le terrain, il a été animé en coulisses et dans les médias. Après la rencontre, le journaliste de l’Equipe Vincent Duluc n’a pas été tendre avec les Stéphanois et Lyonnais. « Le 124e derby s’est avéré le plus mauvais du XXIe siècle. Saint-Étienne a été longtemps affligeant et Lyon, vainqueur sur un penalty de Moussa Dembélé, a démontré un niveau de jeu accablant ». Une attaque envers la performance de ses joueurs qui n’a pas du tout plu à Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL a répondu sèchement à l’article sur Twitter : « Un peu de grandeur cher Vincent : pourquoi se faire plaisir à ce point en se moquant par de belles formules caricaturales et en minimisant la victoire de l’OL tout en tentant de déstabiliser la confiance de l’équipe est indigent ! Vous cherchez quoi ? »