Le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas est revenu sur le mercato de son équipe mené par son directeur sportif Juninho.

« Cette année, on a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité mais tout en faisant en sorte de ne pas trop investir en terme de transferts. Il y a eu Shaqiri de l’ordre de 7 millions d’euros, mais il était annoncé à plus de 15 millions donc on a négocié, a indiqué Jean-Michel Aulas. Et les autres opérations, comme Boateng ou Da Silva, ce sont des opérations tout à fait pertinentes. Et puis une Academy qui continue de fournir de manière excellente des jeunes joueurs. Il faut arriver à les intégrer, ne pas les brûler et Peter Bosz a réussi cette approche. » A-t-il confié lors d’une interview pour la chaîne « Prime video. »