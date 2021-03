L’Olympique Lyonnais s’est incliné face au Paris Saint-Germain (2-4), ce dimanche, en Ligue 1. Maxence Caqueret ne se cache pas : cette défaite est inacceptable.

« C’était une très bonne équipe de Paris. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça, on n’a pas fait le match qu’il fallait, surtout en première période, on les a trop laissés tranquilles, a regretté le Gone en répondant à Canal+. Et en début de seconde période, on prend deux buts. Ce n’est pas acceptable, il va falloir faire beaucoup mieux pour essayer de chercher les premières places parce que ce sera compliqué comme ça. »

La victoire a permis aux Parisiens de s’emparer de la première place de Ligue 1, devant le LOSC et l’Olympique Lyonnais qui complète le podium.