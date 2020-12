Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a fait signer un premier contrat pro à une de ses jeunes pousses, Florent Da Silva.

La relève du football lyonnais pointe déjà le bout de son nez. Et elle pourrait bien être assurée par le jeune Florent Da Silva. Issu du centre de formation du club rhodanien, le footballeur de 17 ans s’est engagé pour une durée de trois ans avec la structure dirigée par Jean-Michel Aulas, soit jusqu’en 2023. Une grande fierté pour cet espoir du club.« Je suis très content de signer à l’OL. C’est ma dixième saison ici et une belle marque de confiance du club. Je signe mon premier contrat professionnel dans la ville où je suis né. C’est une grande fierté et une belle étape franchie. On va travailler pour en franchir d’autres car le plus dur reste à venir ».

Depuis le début de la saison 2020-2021, le petit prodige a disputé huit matches avec la réserve des Gones, en National 2.