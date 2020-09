Entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia est revenu sur la décision de mettre sa star, Memphis Depay sur le banc de touche au moment du coup d’envoi à Montpellier hier soir.

“Parce qu’il a joué deux matchs entiers avec la sélection et qu’il a rejoué avec nous à Bordeaux. Il était temps de souffler, s’est justifié le technicien devant les médias. J’ai d’autres joueurs. Tino (Kadewere) a été très intéressant dans son jeu avec les autres. Karl (Toko-Ekambi) a été le meilleur en première période. Malheureusement, il n’a pas scoré alors qu’il aurait mérité de le faire. Il était important de me servir de toutes mes forces. On en a plus sur le plan offensif qu’ailleurs. C’était logique que certains soufflent et d’autres aient leur chance.” A indiqué le technicien de l’OL en conférence de presse.