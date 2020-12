Lucas Paqueta est en train de devenir un dieu vivant à Lyon.

Acheté cet été contre un chèque de 20 millions d’euros à l’AC Milan, Lucas Paqueta impressionne les supporters de l’OL mais aussi les consultants de la Ligue 1. A l’image de Pierre Ménès qui se demande pourquoi le club italien a laissé partir le joueur pendant ce mercato estival, c’est en train de devenir un vrai mystère.

« Pourquoi l’AC Milan a laissé filer Paqueta ? C’est ça le foot, tu as des clubs qui te conviennent, un style de jeu qui te convient, des coéquipiers avec lesquels tu as une connexion, et il y en a avec qui tu n’en as pas. Après, il y a la vie privée, peut-être que tu n’es pas heureux dans un endroit et que tu es heureux dans un autre. On ne peut pas savoir, mais en tout cas c’est un sacré beau joueur parce qu’il allie une grosse activité avec une finesse technique assez étonnante. Lui il a largement le niveau pour jouer dans le camp d’en face (PSG) », a indiqué le consultant de Canal sur son blog.