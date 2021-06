Le rédacteur en chef de Voetbal, Pieter Zwart, a expliqué le mode de fonctionnement de Peter Bosz avec le centre de formation de ses anciens clubs.

« Il a besoin de joueurs jeunes et courageux pour coller à son style de jeu énergique, a indiqué le rédacteur en chef de Voetbal International à 20 Minutes. Il ne va pas construire son équipe sur un joueur comme Rudi Garcia pouvait le faire avec Memphis Depay. Son truc à lui, c’est de s’appuyer sur des de Ligt, Dolberg, Havertz, Wirtz, autant de jeunes qui n’étaient pas programmés pour jouer si tôt en équipe première. »

Et d’ajouter : « Peter va vite demander au directeur sportif qui sont les talents les plus prometteurs au centre de formation de l’OL. Il va les prendre dès ses premiers entraînements et les mettre dans un contexte guère favorable sur le terrain, par exemple dans une position qui n’est pas la leur. Le plus important pour Peter est de sentir ce que vaut un jeune en dehors de sa zone de confort. »