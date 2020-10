Capitaine de l’Olympique Lyonnais hier soir dans la victoire 4 buts à 1 face à Monaco, Memphis Depay revient sur le match.

Si le Néerlandais valide les 45 premières minutes, en revanche il n’a pas apprécié le second acte et espère que les Lyonnais s’en serviront pour la suite de la saison.

“On doit être meilleurs en seconde période. On doit se regarder dans les yeux et attendre plus les uns des autres parce qu’on menait 4-0 et on n’a pas joué. On a arrêté de jouer. Mais c’est une belle victoire”, a-t-il réagi sur la chaîne Téléfoot.