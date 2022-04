Président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a tenu à faire passer un message aux supporters de l’Olympique Lyonnais. Le patron des Gones n’a pas vraiment apprécié le boycott des groupes de supporters qui ont pris la décision de ne pas se rende au stade pour soutenir leur équipe afin de protester contre la très mauvaise saison du club.

Présent dans sa tribune pour assister à la victoire facile 6 buts à 1 contre les Girondins de Bordeaux ce dimanche après-midi, le président rhodanien a été très critique envers ses propres fans et il n’a pas aimé le boycott de la rencontre. Lors d’un entretien au ‘Progrès’, il a pointé du doigt cette attitude et il en veut aux fans de l’OL. « Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu’on souhaite. Il reste six matches. Avec les joueurs et le coach, on a bien parlé. On va tout faire maintenant pour que les supporters soient fiers de nous comme ils l’ont été ce soir et qu’on retrouve l’Europe en fin de saison. On fait les calculs après chaque match. Il faudrait que ceux qui ont manifesté contre les joueurs pour les mettre mal à l’aise… » Explique-t-il.

Avant de continuer : « On a quatre joueurs de 19 ans. Comment croyez-vous qu’ils interprètent les violences qui viennent jusqu’à l’hôtel ? C’est pire que de ne pas encourager. C’est lutter contre nos chances de gagner« , a déclaré Aulas après la rencontre. Prochain rendez-vous mercredi soir à 21 heures du côté de Brest pour le match de la 33e journée de Ligue 1.