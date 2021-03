Le champion d’Italie pourrait revenir à la charge cet été avec une offre d’échange pour la pépite de l’OL, Houssem Aouar.

Encore auteur d’une excellente saison avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar serait toujours dans le viseur d’Arsenal et de la Juventus Turin. Et si aucun des deux clubs ne semble disposé à aligner les 60 millions d’euros que réclame le président Jean-Michel Aulas, les Bianconeri auraient peut-être une idée derrière la tête pour conclure le transfert du milieu offensif de 22 ans cet été.

D’après les informations du média italien Tuttosport, la Juventus Turin envisagerait de proposer un échange avec un ou plusieurs joueurs de son effectif. La Vieille Dame pense notamment au Brésilien Douglas Costa, relégué sur le banc du Bayern Munich cette saison et qui ne devrait pas défaire sa valise à son retour en Italie. Mais même si l’option intéresse l’Olympique Lyonnais, la Juve devra se montrer bien plus généreuse. Estimé à seulement 12 millions d’euros, l’ailier brésilien de 30 ans est loin de pallier les 60 millions d’euros évoqués plus haut. Affaire à suivre…