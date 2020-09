Après la belle victoire de l’Olympique Lyonnais face à Dijon (4-1) en Ligue 1, Pierre Ménès, ne veut surtout pas s’enflammer pour le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions.

“Si l’OL a les moyens de titiller le PSG ? Non, parce qu’on parle d’un OL qui a encore Dembélé, Aouar et Depay dans son effectif. Or, on sait que d’ici le 5 octobre, il y en aura probablement deux sur les trois qui ne seront plus là. Par qui vont-ils être remplacés ? C’est vraiment le débat”, a indiqué le journaliste de Canal.

Avant d’ajouter : “Après, on ne va pas s’enflammer parce que Lyon a mis 4 buts à Dijon dont deux penalties. On se souvient que l’année dernière, après leur victoire inaugurale à Monaco (0-3), puis leur carton sur Angers (6-0), on disait déjà que Lyon jouait le titre et on a vu ce que ça a donné. De toute façon, je pense qu’une nouvelle fois le PSG n’a pas de rival pour le titre”.