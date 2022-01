Jeff Reine-Adélaïde qui est de retour à Lyon cette saison n’a toujours pas pu porter le maillot lyonnais mais ça ne devrait pas tarder. Le milieu de terrain français a effectué son retour à l’entrainement collectif et devrait bientôt être de retour sur les pelouses.

Le 3 février 2021, Jeff Reine Adélaïde subissait une nouvelle grosse blessure avec une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Quasiment un an plus tard et de retour avec l’Olympique Lyonnais, le joueur de 23 ans a effectué son premier entrainement collectif aujourd’hui. L’OL a dévoilé l’information en début d’après-midi avec une vidéo tout sourire de son milieu de terrain qui se rend à l’échauffement. Une bonne nouvelle pour Peter Bosz qui va pouvoir compter sur un nouvel élément et renfort pour son milieu de terrain pour cette deuxième partie de saison décisive.