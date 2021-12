L’Olympique Lyonnais s’est incliné ce mercredi, face au Stade de Reims, sur le score de 1-2, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Après sa défaite, l’entraîneur du club ne s’est pas montré très rassurant.

« C’est un moment difficile mais on avait pourtant bien analysé Reims, ils venaient nous presser et ça nous donnait des espaces (..). Mais je n’ai pas vu l’OL qui presse, je n’ai pas vu des joueurs agressifs. On joue beaucoup mieux que ça d’habitude. Et avec tout le respect que j’ai pour Reims, on doit gagner. Je n’ai pas vu une équipe qui fait des choses ensemble, on a parlé pourtant de ça avant le match… (…) Bien sûr que ça m’inquiète. Dixième, ce n’est pas notre place. Mais on ne joue pas bien en ce moment, on doit retrouver la bonne santé et pas seulement en prenant trois points mais en jouant mieux, en pressant mieux. »

Lyon devra vite se ressaisir, avant d’affronter Bordeaux, ce dimanche soir, dans le cadre de la 17e journée de championnat.