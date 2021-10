Peter Bosz a enchaîné deux succès avec l’Olympique Lyonnais sur la scène européenne avec une victoire en Ecosse, obtenue contre les Glasgow Rangers, (0-2), et un succès face aux Danois de Brondby, (3-0). Après de tels résultats, le Néerlandais s’est montré satisfait de la prestation de ses hommes et voit l’avenir avec de grandes ambitions.

« Beaucoup de choses m’ont plu ce soir. Nous avons joué une fois de plus ensemble. J’avais de bonnes sensations à la mi-temps pour que nous marquions en seconde période. Mais il fallait marquer. Finir premier du groupe est très important car seul le leader va plus loin directement. Nous avons bien démarré, c’est vrai et il y a encore quatre matchs à jouer. Le prochain contre le Sparta Prague sera le plus important. »