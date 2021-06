Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz évoque le mercato estival lyonnais et reste très énigmatique à ce sujet.

Dans une interview sur « RMC Sport », le coach néerlandais s’est confié et donne ses premières impressions en tant que technicien de l’OL. « Ça fait une semaine qu’on est en contact. C’est trop tôt pour dire quelque chose là-dessus. Je suis en contact avec Juninho. On parle des joueurs, de ceux qui sont prêtés et de ceux qui pourraient nous rejoindre à Lyon. Je suis en contact presque tous les jours avec les dirigeants. Concernant le mercato, c’est encore trop tôt pour en parler. Je connais les joueurs. » Et nul doute qu’il aura son mot à dire lui qui a rappelé qu’il voulait une équipe offensive et attractive.