Pour le journaliste Karim Bennani, l’entraîneur de l’OL pourrait bien faire sa valise en cas de défaite ce soir (21h) contre le FC Metz.

Ce soir à Lyon, la pression ne sera pas sur les Grenats. C’est en tout cas l’avis du journaliste de la chaîne L’Equipe, Karim Bennani, qui estime que Peter Bosz joue sa tête contre le FC Metz, 18e de Ligue 1. Reste à savoir si l’entraîneur néerlandais trouvera la recette pour mettre fin à une série de 5 matchs consécutifs sans victoire, en comptant le match arrêté à la pause face au Paris FC en Coupe de France.

« On pourrait voir Peter Bosz dire ‘j’en ai marre’. C’est beaucoup trop le waï dans l’entourage du club. Déjà, il y a l’adversaire. Si tu perds contre Metz à domicile alors que tu as déjà un match en retard contre l’OM à rejouer, que tu as cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête en Coupe de France avec ce match qui pourrait être perdu, il y a beaucoup trop de difficultés autour du club. La trêve hivernale serait une bonne occasion pour Aulas de marquer un nouveau coup et de prendre un nouveau coach en janvier pour repartir sur une nouvelle dynamique. Je n’ai pas l’impression que les joueurs l’aient lâché. Je n’en suis pas persuadé. Je vois des joueurs qui se dépouillent sur le terrain mais sa tactique ne fonctionne pas. Je ne suis pas sûr que dans un club comme l’Olympique Lyonnais, on donne autant de temps à un entraineur pour imprimer sa patte. Cela fait déjà 5 mois. Même si Bosz a besoin de temps et même si Aulas le dit aussi, on est parti sur un nouveau cycle après Garcia. Je ne suis pas certain quand vous êtes l’Olympique Lyonnais, quand vous êtes treizième du championnat et que vous visez encore une qualification en Ligue des champions, économiquement parlant, c’est beaucoup trop compliqué. Je pense qu’il ne passerait pas l’hiver après une défaite contre Metz. »