Absent samedi soir à Clermont lors de la victoire 2 buts à 1 de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz a pu assister au dernier succès de ses hommes depuis son poste de télévision. Après une petite opération en fin de semaine, le Néerlandais est de retour aux affaires et il n’envisage pas de quitter son poste d’entraîneur. Au contraire, il compte faire de gros changements.

S’il n’est pas encore assuré d’être le prochain coach de l’OL, le Néerlandais ne souhaite pas quitter son poste et il compte bien faire de nombreux changements pour la saison prochaine. Au cours d’un entretien accordé au ‘Progrès’, l’ancien technicien du Borussia Dortmund s’est montré très lucide et il promet de nombreux changements à l’avenir. « On a déjà changé des choses dans ce domaine, mais on va encore changer. Pour être plus régulier, on a besoin de discipline. Et la discipline, c’est sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors du terrain. Sur le terrain, avec mes principes de jeu, il faut de la discipline, sinon… L’OL devra être beaucoup plus discipliné la saison prochaine. (…) Les fans ? Je comprends leur impatience. On a bien analysé cette saison, on ne peut pas accepter que ça arrive encore une fois. On va tout faire pour arriver là où l’OL doit être », a assuré le coach rhodanien. Ça devrait filer droit à l’OL dans les prochaines semaines…