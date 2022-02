Pour Denis Balbir, l’OL peut encore se qualifier en Ligue des champions… à une condition.

Dans sa chronique hebdomadaire, le journaliste Denis Balbir s’est attardé sur la situation de l’Olympique Lyonnais, qui s’est offert un succès de prestige ce week-end face à l’OGC Nice (2-0). Une victoire précieuse pour les hommes de Peter Bosz, qui pourraient bien se mêler à la lutte pour la Ligue des champions en fin de saison.

« On a beaucoup insisté sur la rudesse du calendrier de l’OL sur ce début d’année 2022 avec les chocs contre Paris, Saint-Étienne, Marseille, Monaco, Nice, Lens et Lille qui s’enchaînaient. On en est à 13 points sur 18 avant les deux rencontres face aux Nordistes. Prochaine étape : le RC Lens. Ce ne sera pas simple mais les Sang et Or ne brillent pas non plus par leur régularité ces derniers temps. Lyon peut ramener des points de Bollaert. Si l’OL prend quatre ou six points sur ces deux matchs en incluant la réception de Lille, tout redeviendra jouable. Il y a quelques semaines, l’Europe paraissait encore un doux rêve. Non seulement on se dit aujourd’hui que c’est tout à fait possible mais je pense aussi que les joueurs ont cette envie en eux. L’OL est l’équipe la plus régulièrement présente sur la scène européenne depuis plus de deux décennies. Ce n’est peut-être pas cette année que ça prendra fin… »