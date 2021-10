L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz était en conférence de presse ce jeudi midi afin d’évoquer la rencontre de Ligue 1 ce samedi face à l’AS Monaco.

L’entraîneur lyonnais ne fait pas de langue de bois et il n’a pas peur de le dire, il aime beaucoup le jeu de l’ASM dirigé par Niko Kovac. « J’ai beaucoup vu en début de saison. Ils ont joué en coupes d’Europe et j’ai été vraiment surpris de les voir en bas de tableau. Ils étaient très dominants dans leurs matches, pressaient beaucoup, mais ils ne marquaient pas. Puis ils ont pris des buts bêtes. Quand je vois les matches, ils ont bien joué, en équipe. Ça me fait plaisir de les voir jouer. Même quand ils ne gagnent pas. Là, ils sont invaincus depuis 6 matches mais déjà, ils jouaient pas mal, » décrypte ainsi le coach néerlandais. Un beau test à venir pour ses joueurs…