Peu décisif sur ce début de saison, Islam Slimani (1 but en 5 rencontres) ne se décourage pas malgré une inefficacité chronique. Le Fennec se sent épanoui sous les ordres de Peter Bosz, un sentiment qu’il partage en conférence de presse.

« Le pressing me plaît beaucoup. Car il demande de presser tout le temps, ce sont mes qualités. Quand on a le ballon, l’équipe s’appuie sur moi et j’aime ça. On a changé notre style avec ce pressing, notre manière de préparer nos matchs. C’est même totalement différent. On a plus de possibilités que l’an passé mais chaque entraîneur a son style. Ce style nous convient bien. »