Dans une interview accordée à l’équipe, Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a annoncé que Peter Bosz va terminer la saison sur le banc des gones.

Peter Bosz va finir la saison sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Dans les colonnes de l’Équipe, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas a annoncé que l’entraineur néerlandais ne sera pas licencié en cours de saison mais surtout qu’il prépare déjà la saison 2022-2023 avec Peter Bosz: « Ce que l’on voit nous confirme dans notre choix du futur. Ce que l’on voit à l’entraînement et en match nous donne l’idée qu’il est l’homme de la situation. Peter n’est pas du tout en danger, quoi qu’il arrive, et avec Vincent (Ponsot) et les équipes de Bruno (Cheyrou), on travaille déjà sur le recrutement de la saison prochaine, puisque là, on peut s’y prendre à l’avance. On travaille d’ores et déjà avec lui sur le recrutement, en fonction de son système de jeu. L’échec transitoire de cette saison, c’est que, bien que l’on ait essayé de lui donner satisfaction sur le recrutement, on n’y est pas arrivé visiblement. Je le regrette. Donc on a tout remis à plat, et le mercato d’hiver a permis d’avoir quelqu’un sur le côté droit qui va vite (Romain Faivre), même s’il manque encore un peu de force dans les frappes (sourire), on l’a vu dimanche. Et Tanguy (Ndombele), lui, s’est engagé dimanche. Quand on arrive à mettre Lille autant en difficulté sur une mi-temps… On a fait un très bon match. 20 tirs à 6, ce n’est pas rien. Je voudrais bien voir cette équipe contre Porto, et les autres : je pense qu’on est capables de passer. »