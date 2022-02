Face aux médias, Peter Bosz a souligné les soucis techniques de son équipe le week-end dernier contre l’AS Monaco (0-2).

« On a analysé ce match, parlé avec le groupe. Parfois, tu ne peux même pas expliquer. Mais cela n’avait rien à voir avec système, parce que le premier but est venu d’une touche. Quand l’adversaire est dangereux sur chaque ballon dans le dos, qu’on défende à trois ou quatre, c’est difficile. Mais pour moi, le problème, ce sont les fautes individuelles, même si l’absence de pression sur l’adversaire peut venir du système. Des regrets ? Non, pas une seconde. Quand je n’ai pas d’ailiers et pas d’attaquants, et que j’ai analysé Monaco, comment je fais ? Ce qui m’énerve, c’est que quand un d’entre vous dit quelque chose, tout le monde dit la même chose. J’ai choisi un système sans vrais ailiers parce qu’ils n’étaient pas là. »

À épilogué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ce jeudi en conférence de presse, alors que les Gones préparent le choc de samedi soir (21h) face à l’OGC Nice. Mais face aux Aiglons, Peter Bosz sait déjà comment gérer la pression. « Je ne parle pas de podium quand on est là où on est… Et chaque défaite met la pression, c’est normal, ça, ça ne me pose aucun problème. »