Président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a donné une conférence de presse ce mercredi soir en fin d’après-midi au Groupama Stadium. Il est revenu sur l’avenir de Peter Bosz en tant que coach de son OL la saison prochaine.

Si le club rhodanien devrait rater l’Europe pour la saison prochaine, en revanche Peter Bosz pourrait bien ne plus être sur le banc des Gones. Du moins, c’est ce que pourrait laisser entendre le patron des Gones Jean-Michel Aulas. « Il y aura de nouveaux actionnaires. La moindre des choses sera de leur faire confirmer la tendance, qui est de définir quels sont les critères de choix de l’entraîneur des années qui viennent. Aujourd’hui, sur ces critères, que ce soit la relation avec l’académie, le choix de jeu très offensif, la qualité du jeu, je pense que ce serait une erreur de changer. Maintenant, on attendra la confirmation des nouveaux partenaires. Il n’y a pas de raison de changer ce qui a été défini. Par contre, un certain nombre de choses sont à changer. »

Rappelons que l’Olympique Lyonnais devrait annoncer dans les prochains jours l’arrivée de nouveaux actionnaires pour venir récupérer les parts d’IDG Capital ainsi que le groupe Pathé. Des Américains seraient notamment dans les petits papiers de l’actuel 8e du championnat de France.