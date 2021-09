Peter Bosz a connu des débuts difficiles avant que les bons résultats et la manière ne finissent par faire leur apparition ces deux dernières semaines, de bonnes augures pour la suite. Débarqué il y a plus de 3 mois, l’entraîneur néerlandais fait des révélations sur son arrivée à l’OL.

« Tout a commencé lors de ma première réunion, au cours de laquelle le président m’a demandé de pratiquer un football offensif et attrayant. Vous regardez alors quels sont les joueurs dont vous disposez, et comment vous y prendre. Ensuite, vous tenez également compte du pays dans lequel vous travaillez. […] Je suis encore en train de le découvrir. Mais les deux premiers mois, on voit des choses et j’essaie de m’y adapter. Mais ils avaient une raison pour me demander de venir ici, donc cela signifie aussi que je peux mettre en œuvre certaines choses ici. Pour que nous soyons en mesure d’atteindre certains objectifs, l’un d’eux étant de jouer un football offensif et attrayant« , a-t-il déclaré pour le site officiel de l’UEFA.