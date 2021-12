Treizième en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’est pas à sa place, loin de là. Arrivé cet été pour succéder au clivant Rudi Garcia, Peter Bosz commence à faire débats. Le Néerlandais est vivement critiqué suite aux dernières désillusions sportives des Gones.

Arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais en mai dernier, Peter Bosz traverse une véritable période de crise en ce moment alors que son groupe ne semble pas être très réceptif à ses idées de jeu. Tant dans le jeu que sur le plan comptable, la première partie de saison est loin d’être bonne pour l’OL. En interne, les événements récents ne sont pas plus encourageants alors que Juninho a annoncé son départ en janvier prochain. Tant d’éléments qui feraient perdre la tête à Peter Bosz. C’est en tout cas ce qu’analyse Stéphane Guy.

« Peter Bosz est dans le brouillard complet. Il avait un discours très intéressant en début de saison, mais le fiasco Juninho, les incidents extra-sportifs ne l’ont pas aidé et ont contribué à faire plonger Lyon. On arrive fin décembre avec cet entraîneur qui à la mi-temps d’un match contre le dernier de la Ligue 1 fait trois changements. Cela veut bien dire qu’il s’est trompé, il change tout. Et malgré cela, ils s’en sortent avec un piteux match nul contre Metz. Ils marquent en plus sur coup de pied arrêté alors que l’on attendait de Lyon un jeu haut de gamme sur la première partie de saison. C’est très décevant « , a lancé Stéphane Guy en analysant la dernière rencontre de l’OL de Peter Bosz sur les antennes de RMC.