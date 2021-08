Entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz est revenu sur le mercato estival de son club et semble assez inquiet comme il l’exprime.

Présent en conférence de presse ce jeudi midi avant le premier match de la saison en Ligue 1 face au Stade Brestois, le coach néerlandais évoque le mercato estival et attend du renfort avant le 31 août prochain. « Je n’ai pas seulement vu le PSG. J’ai vu le recrutement de Nice, Monaco, Rennes, Marseille. Tous ces clubs ont pris des joueurs. Les joueurs qui ont été pris étaient déjà là quand j’ai signé. Heureusement que ça se termine fin août. On a le temps pour mieux équilibrer l’équipe. Je ne vais pas parler de postes spécifiques. C’est clair qu’on a besoin dans chaque ligne de bons joueurs. On a beaucoup de joueurs, mais il faut de la qualité par rapport à notre style de jeu, » a déclaré l’ancien coach du Bayer Leverkusen.

L’Olympique Lyonnais a été refroidi sur le dossier menant à André Onana. Alors qu’un accord aurait été trouvé pour un transfert d’environ 6 millions d’euros, le gardien de but camerounais de l’Ajax Amsterdam aurait annoncé son refus de rejoindre la formation basée au Groupama Stadium.