L’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz est revenu sur le début de saison de son équipe et il paraît plutôt confiant et satisfait pour la suite.

C’est au micro « d’OL TV » que le technicien a fait un premier bilan et il valide le niveau de jeu et la mentalité de son équipe malgré la défaite 3 buts à 2 face à l’OGC Nice. « Je ne croyais pas que cette équipe pouvait jouer comme ça. Ça me donne beaucoup de confiance pour le futur. On a de la qualité dans l’effectif, on doit jouer ensemble. Après avoir encaissé le but à Nice par exemple, on n’a plus fait les choses ensemble. En début de saison, je n’étais pas du tout content de notre manière de jouer. Par exemple, à Angers, c’était très, très mauvais (défaite 3-0 lors de la 2e journée).«

Avant de terminer : « Mais en ce moment, c’est complètement un autre OL. On voit une équipe qui joue ensemble, qui presse haut, qui joue avec beaucoup d’espace dans le dos, qui joue bien au foot. On a beaucoup progressé, mais on n’est pas encore là où on veut aller. » Depuis son arrivée, l’ancien manager du Bayer Leverkusen paraît avoir insufflé une nouvelle dynamique. Il dispose de quelques jours pour préparer la venue de Lens, prévue samedi (21h00).