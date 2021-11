Alors que l’entraîneur de l’OL réclame des recrues durant le mercato hivernal, son président, Jean-Michel Aulas, ouvre plutôt la porte à des départs.

Dans une conférence de presse téléphonique organisée ce mercredi pour présenter les résultats annuels du groupe OL, le président Jean-Michel Aulas en a profité pour parler mercato. Alors que la prochaine période des transferts approche à grands pas, le patron de l’OL a tué le suspense. Si Peter Bosz espérait notamment quelques renforts pour pallier les départs de Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere pendant la CAN, Aulas a plutôt ouvert la porte à des départs. Reste à savoir comment le coach Lyonnais et son directeur sportif, Juninho, sauront gérer la situation.

« Est-ce qu’on pourra résister à des offres ? Je ne sais pas. On a l’intention de résister, mais si le joueur veut partir, il est très difficile de résister. Donc je ne peux pas promettre qu’on va garder les joueurs, notamment les meilleurs, mais ne partiront que ceux qui ont décidé de partir. On a prévu de pouvoir se renforcer, mais je ne suis pas convaincu qu’on en ait l’obligation. On va retrouver Jeff Reine-Adélaïde et on a un certain nombre de joueurs qui demandent à jouer plus, je pense à des jeunes de l’Académie. Pour le mercato d’hiver, concernant le recrutement, on se posera la question en décembre. Juninho s’y est préparé avec Vincent Ponsot. Mais on n’est pas sûr d’avoir besoin de le faire. »