Peter Bosz prochain sélectionneur de la sélection des Pays-Bas ? l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a expliqué dans les colonnes de Voetbal International qu’il a été approché à deux reprises pour le poste de sélectionneur. Même si le poste « fait rêver », il confie être pleinement concentré sur son aventure avec l’OL.

« La première fois qu’on m’a demandé, j’étais juste à Dortmund. La deuxième fois, c’était avant la nomination de Frank de Boer. Ensuite, j’étais à Leverkusen et ils m’ont seulement demandé si j’étais disponible. Ils auraient dû demander : « voulez-vous être l’entraîneur national ? ». J’aurais alors pu leur demander de contacter Leverkusen et peut-être qu’ils auraient trouvé une solution. L’OL ‘est un grand club avec une grande base de fans, de bons joueurs et un bon staff. Je ne pense donc pas qu’il soit approprié de réagir à cela maintenant. Ce n’est pas approprié. Mais indépendamment de la situation actuelle : chaque entraîneur néerlandais est fier lorsqu’on lui demande de devenir entraîneur national. La situation doit également évoluer de la même manière. Ou ils devraient vous en parler à temps », a confié l’entraineur qui affronte l’Olympique de Marseille, dimanche à 20h45 en clôture de la quatorzième journée de Ligue 1.