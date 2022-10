Laurent Blanc était de passage en conférence de presse ce vendredi avant le match du week-end et la réception du LOSC. Le technicien lyonnais a même rendu un très bel hommage à ses joueurs et surtout un en particulier.

Avant de diriger son tout premier match à domicile sur le terrain du Groupama Stadium, le coach rhodanien s’est confié sur Houssem Aouar et il est devenu fan du milieu de terrain de l’OL. « C’est un joueur qui techniquement est doué, bien sûr. Mais c’est quelqu’un qui sent le jeu. c’est quelqu’un qui anticipe le jeu. C’est quelqu’un qui est très bon quand on a le ballon. Il doit faire des efforts quand on ne l’a pas (sourire). C’est ce type de joueur que j’aime. Mais je pense que beaucoup d’entraîneurs aiment ce type de joueurs. Ce n’est pas que moi. » A expliqué le technicien de l’OL concernant Aouar toujours sur le départ.

Avant de poursuivre : « On a d’autres joueurs comme cela, pas que Houssem. Si j’ose dire, on a des bons joueurs de football. C’est quand même une qualité. Après il faut pouvoir les faire jouer tous ensemble. Il faut pouvoir jouer d’une certaine manière et surtout il faut avoir le caractère, la personnalité, pour quand on a le ballon créer des décalages, être dangereux et marquer des buts. Ces joueurs-là sont aussi capables de marquer des buts. Ils sont pratiquement capables de tout faire dans le football. Ils peuvent être au départ de l’action, au milieu de l’action et être à la fin de l’action. Quand vous avez ce type de joueur, vous essayez de les mettre dans les meilleures conditions. » Le groupe appréciera.