Dans une interview accordée à Prime Vidéo, qui sera diffusée en marge de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, dimanche soir, Lucas Paqueta évoque le départ de Juninho mais aussi ses ambitions avec le club rhodanien.

Juninho à l’origine de la venue de Lucas Paqueta à l’OL, a quitté ses fonctions dans un relatif anonymat. Malgré ça le numéro 10 lyonnais souhaite marquer l’histoire de son club: « Si son départ va influencer mon avenir ? C’est une personne qui a changé ma vie, a confié le Lyonnais à Prime Video. Pas pour m’avoir recruté, mais pour la confiance qu’il m’a accordée quand je suis arrivé et pour le soutien à ma famille. Son départ va être dur pour nous, mais c’est sa décision, il avait ses raisons. Je le soutiendrai toujours, je sais qu’il en fera de même avec moi et les autres joueurs. Ça va être dur mais il faut rester concentré sur notre objectif et continuer à travailler. Je pense que personne n’arrivera à faire ce qu’a réussi Juninho ici. L’amour des supporters, la connexion avec le club… Mais oui, j’ai envie d’écrire l’histoire avec Lyon, je vais tout faire pour gagner des titres, pour graver mon nom dans l’histoire de ce club. J’espère pouvoir réussir au moins 10 % de ce qu’il a fait. »