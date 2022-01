Nicolas Puydebois, suiveur de l’Olympique Lyonnais, a évoqué la possibilité de se séparer de Lucas Paqueta dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.

« Il ne faut pas faire jouer Paqueta en faux numéro 9. Le Lucas Paqueta des trois premiers mois de la saison était bon. Après il s’est un peu éteint certainement dû à l’enchaînement des matchs et à son positionnement. On ne l’a pas optimisé, donc sur la fin, il n’était pas aussi flamboyant qu’on l’a connu en début de saison. Mais effectivement, il est très important à l’OL. (…) Aujourd’hui, il y a une réalité économique et il y a des déficits par rapport à l’OL. Si la vente d’un joueur peut permettre de combler certains déficits et de recruter après… Il y a un contexte à prendre en compte et des offres sont irrefusables, que ce soit pour Paqueta ou même Mbappé… », a indiqué le suiveur de l’OL sur le le plateau de Olympique et Lyonnais.