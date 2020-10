Recruté lors du mercato estival par l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta évoque la différence principale entre la Ligue 1 et la Serie A.

“J’ai été très heureux de débuter avec ce maillot. Je me suis tout de suite rendu compte que ce championnat est très difficile, très disputé. Mais je suis heureux car on est revenu avec la victoire. (…) La Ligue 1 par rapport à la Serie A ? C’est un peu similaire au niveau de la force, peut-être plus physique en France. J’espère maintenir mon rythme pour proposer mon meilleur football”, a déclaré l’ancien Milanais en conférence de presse ce vendredi.

Le Brésilien devrait être titulaire ce dimanche soir à 21 heures pour le match face à l’AS Monaco comptant pour la 8e journée de Ligue 1.