Lucas Paqueta, numéro 10 de l’Olympique Lyonnais, positif au Covid-19, est bloqué pendant dix jours à Dubai où il a passé Noel en famille. Dans un post sur Instagram, il a donné de ses nouvelles: « Je voulais vous remercier pour tous les messages, et vous dire que nous sommes isolés afin de pouvoir nous rétablir au plus vite ! Nous allons bien, Dieu merci. Nous avons été testés positifs au Covid. Nous avions des symptômes et maintenant nous allons mieux ! Merci à tous pour tous les messages. »

Lucas Paquetá confirma teste positivo para covid: "Estamos isolados" https://t.co/6KUe2PjP7G — UOL Esporte (@UOLEsporte) December 29, 2021