Alexandre Lacazette voudrait récupérer son numéro 10 à Lyon mais ce numéro symbolique est la propriété de Lucas Paqueta.

Les numéros de maillot pourraient problème au sein du vestiaire lyonnais. Tout récemment arrivé libre, et revenu chez lui, Alexandre Lacazette voudrait récupérer son numéro 10, selon l’Equipe. Un maillot qu’il a quitté en 2017 après une saison exceptionnelle où il avait inscrit 28 buts en 30 matchs de Ligue 1. A 31 ans, l’attaquant revient comme un taulier dans son club formateur et on se dit que ce numéro lui est dû mais il appartient à Lucas Paqueta. S’il reste à Lyon, il semble difficilement envisageable que le Brésilien cède ce numéro mythique à Lacazette. Autre option du coup, celle d’opter pour le numéro 9 qu’il a porté à Arsenal. Mais là-aussi, ce numéro de maillot appartient à Moussa Dembélé. L’attribution du numéro de maillot d’Alexandre Lacazette pourrait bien créer quelques tensions dans le groupe et toucher certains dans leurs égos. Affaire à suivre