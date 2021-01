Le milieu de terrain Lucas Paqueta impressionne depuis son arrivée l’été dernier à l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien a encore eu un nouveau compliment lors de la dernière sortie médiatique de Thiago Mendes.

« C’est un excellent joueur qui nous montre toutes ses qualités. Il les avait déjà montrées à Milan mais ici, il joue son meilleur football. J’espère qu’il va pouvoir continuer comme ça. On s’entend bien au milieu de terrain, on se complète bien et j’espère que ça va continuer », a indiqué l’ancien Lillois.