Ce dimanche soir à 21h, le Paris Saint-Germain se rendra au Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais. Un match important pour les deux équipes, qui comptent le même nombre de points, qui se disputeront la 2e place du championnat. Dans une interviewé accordée à L’Equipe, le défenseur de l’OL Marcelo (33 ans) se montre confiant.

“Le PSG n’a pas l’habitude de perdre sept matches dans une saison. C’est trop pour cette équipe et on doit profiter de cette instabilité. Le PSG veut gagner la Ligue des champions. Et ce n’est pas la même motivation, c’est plus important que le Championnat. Ce serait un pas important de les battre. Mais Paris, ça reste Paris et c’est un match particulier, vu le contexte en haut du classement”, a déclaré Marcelo.