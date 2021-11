Houssem Aouar était présent en conférence de presse hier avant l’Olympico de dimanche soir à 20h45. Le milieu de terrain des Gones et ses coéquipiers seront revanchards contre Marseille.

« On est focus sur Marseille. On doit prendre une revanche sur nous mêmes parce qu’on est frustré d’avoir rendu cette copie à Rennes (4-1). On va essayer de se rattraper de cette mauvaise prestation en réalisant un bon match ce dimanche. On a tiré certaines conclusions, on a appris et on a bien discuté avec le coach. On doit prendre trois points dimanche. On doit remettre certains ingrédients. On a manqué d’intensité et d’impact dans les duels à Rennes. On n’a pas joué avec notre cœur. Dimanche, on affronte une belle équipe qui elle aussi joue avec beaucoup d’intensité. Ils ont de bons joueurs. OL-OM est une grosse affiche du championnat. C’est un match qui nous tient à cœur ainsi qu’à nos supporters. C’est toujours bon de jouer ce genre de rencontres. », a déclaré le milieu de 23 ans.