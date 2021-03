Alors que le prochain mercato estival approche à grands pas, l’OM, l’OL et le LOSC se retrouvent tous les trois sur le dossier du Néerlandais Riechedly Bazoer, du Vitesse Arnhem.

Tous les droits réputés pour leur flair et leur capacité à réaliser de beaux mercatos, l’Olympique Lyonnais, Marseille et le LOSC, rivaux sur les pelouses de Ligue 1, devraient également se mener une lutte acharnée pour mettre le grappin sur la pépite néerlandaise Riechedly Bazoer pour le prochain mercato estival.

Depuis que Pablo Longoria et son flair indéniable a posé ses valises en terre marseillaise, sa patte a de suite été inculquée à l’OM. On pense notamment à son plus beau fait d’arme, l’arrivée d’Arkadiusz Milik, un très bon buteur de classe européenne, lors de cet hiver. En vue de l’avalanche de joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison, le désormais président de l’OM risque bien d’être sur tous les fronts cet été pour dénicher une nouvelle vague de joueurs prometteurs.

Ainsi, quelques pistes ont déjà commencé à émerger dont celle du talentueux Riechedly Bazoer. Selon les informations du Telegraaf, les écuries citées plus haut seraient conquis par le profil du Néerlandais. Le milieu de 24 ans du Vitesse Arnhem. En fin de contrat dans son club, le joueur très polyvalent ferait énormément de bien à la Ligue 1.

Passé chez les jeunes du PSV puis de l’Ajax, Bazoer a connu un gros transfert en 2017 en quittant Amsterdam pour poser ses valises en Allemagne à Wolfsbourg. Finalement, il sera prêté à deux reprises (une saison à Porto et une autre à Utrecht) avant d’être vendu au Vitesse Arnhem pour la modique somme de 1,5 million d’euros. Reste maintenant à savoir combien le club néerlandais souhaite pour laisser filer l’un de ses éléments les plus indispensables cette saison.