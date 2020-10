L’Olympique Lyonnais accueillera ce dimanche l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1. Un choc qui va néanmoins créé un “essoufflement économique” selon Jean-Michel Aulas.

“Les guichets ne seront pas ouverts, on va être impacté à hauteur de 5 millions d’euros” a attaqué le président de l’OL dans une interview accordée à Le Progrès. “On se posait la question d’attaquer la procédure au tribunal administratif, mais on a préféré la discrétion. C’est dommage car il y a bien moins de risques dans le système que l’on fait qu’ailleurs. C’est injuste. On va commencer à s’essouffler économiquement. Cette année, s’il faut reperdre encore des dizaines de millions… Je ne parle pas que pour nous.”