Ces deux-là ne dineront définitivement pas ensemble. Dimitri Payet, qui avait un peu taclé Rudi Garcia sur son choix de quitter l’OM pour l’OL en balançant qu’il parlait mal de son nouveau club, a eu droit à une réponse cinglante….

“Si ça arrive a posteriori, passez-moi l’expression, mais le joueur n’a pas de couilles. Il faut venir dire en face les choses quand c’est le moment de le dire” a déclaré l’entraîneur de Lyon dans un documentaire diffusé par la Chaîne l’Équipe ce mardi soir. “Quand parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce qu’il n’étaient pas d’accords, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c’est que c’est un sournois et que ce n’est pas un mec franc du collier. On a le droit de se tromper sur les gens aussi, évidemment“.

On attend maintenant la réponse de Payet qui devrait sans aucun doute être salée.