Le choc de la 14e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’M a été interrompu dès la 5e minutes de temps de jeu après un jet de projectile sur Payet. Suite à cet incident beaucoup de personnes ont réagi. Et si Govou ou encore Henry se montrent consternés par de tels agissements, l’ancien agent de Benzema, Karim Djaziri, @a tenu des propos plus que limites.

Henry : « On a demandé à Payet de ne pas répondre, là, il n’a pas répondu… et cela continue quand même. Je trouve cela juste lamentable. C’est trop, tu viens voir un match, tout est beau, en mode jeu de lumières, on est là pour que le championnat français puisse se battre avec les autres championnats… Et encore une fois, voilà. Ce qui est dommageable, c’est que ça aura des retombées. En Angleterre, par exemple, ça va se voir. Un match interrompu par des imbéciles. On a des stars, ça joue, ça met des buts, et… c’est dommage parce que ça met une tâche sur notre beau championnat. Il y a eu un imbécile qui a jeté une bouteille sur Payet. Il prend une bouteille, sort et en plus se fait insulter ? J’ai pas compris là. »

Govou : « Une honte ! On en finira jamais si on ne sanctionne pas tout de suite le ou les coupables ! Encore plus honteux les ‘Payet, Payet on t’encule après ça’! »

Gonzalez : « Incroyable, j’hallucine ! C’est inadmissible ! »

Djaziri : « Tout dans ce qui se passe maintenant avec Dimitri Payet avec son cinéma explique pourquoi il n’a pas fait la carrière stratosphérique que son talent méritait !, a taclé l’agent, estampillé lyonnais, sur Twitter, avant d’en remettre une couche en réponse à un internaute. Karim n’aurait jamais fait ce cinéma ! Recevoir le projectile, parler à l’arbitre et, après s’effondrer, c’est du cinoche et quand il va revenir sur le terrain tu verras ! Maintenant je condamne fermement le FD. qui a lancé la bouteille. »