Ce dimanche la soirée de Ligue 1 qui voyait s’affronter l’OL et l’OM en marge de la 14e journée a été entaché par une agression sur Dimitri Payet. Alors que l’arbitre Ruddy Buquet avait d’abord décidé de faire reprendre le match avant de changer d’avis. Un retournement de situation condamné par Jean-Michel Aulas.

« C’est une situation assez paradoxale. Effectivement, la bouteille lancée sur Dimitri a créé une situation incroyable, les services de sécurité ont tout de suite réagi puisque l’individu a été interpelé. On avait, avec le préfet, imaginé que le match pouvait reprendre et l’arbitre avait décidé de la reprise du match.

Quand l’arbitre est revenu l’annoncer aux joueurs, il y a eu réaction extrêmement violente de la part de Marseille, qui ne comprenait pas et a exigé que l’arbitre aille prendre des nouvelles de Dimitri, a indiqué le dirigeant rhodanien. La décision est vraiment incompréhensible puisque devant tout le monde, et j’étais présent, l’arbitre avait pris cette décision. A-t-il raison ou tort ? Ce n’est pas à nous de juger. On est bien organisés ici sur le plan de la sécurité et l’auteur a été incarcéré, on pense que le match pouvait reprendre sans aucun problème », a réagit Aulas au micro de Prime Vidéo.