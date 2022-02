Ce samedi, l’Olympique Lyonnais reçoit au Groupama Stadium l’OGC Nice, dans le cadre de la 24e journée. Un match attendu, notamment par le président de l’Olympique Lyonnais, qui attend s’est montré plutôt optimiste.

« On avait une attente importante pour ce match à Monaco. On a eu affaire à une bonne équipe. Nous ne sommes pas décrochés. Il faut gagner samedi face à Nice (…) On va retrouver quelques blessés. Je suis optimiste et convaincu pour dire que samedi va être un grand jour. Les souvenirs sont mitigés quand on évoque les rencontres contre Nice. En première mi-temps au match aller, on avait très bien joué (…) Il n’y a plus de jauges dans les stades. J’espère qu’il y aura du monde au Groupama Stadium ce samedi, et que ce match va nous permettre de monter en puissance », a déclaré Jean-Michel Aulas en conférence de presse.